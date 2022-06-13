نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل رقمي1,500,000 بأقل راتب شهري وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إمكان للتمويل مجموعة متنوعة من التمويلات للأفراد ومن بين تلك التمويلات الشخصية التمويل الشخصي الإضافي بقيمة مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي وربما يصل إلى 1,500,000 ريال سعودي كحد أقصى وقد صمم هذا التمويل الإضافي بمجموعة من المزايا التي تناسب جميع احتياجات العملاء المختلفة وعن طريق مقالنا بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل تلك التمويل لدى شركة إمكان.

تمويل رقمي 1,500,000 بأقل راتب لدى شركة إمكان

المنتجات التمويلية الميسرة لدى شركة إمكان للتمويل صممت بمزايا تناسب تطلعات العملاء المختلفة ومن بين تلك المنتجات التمويلية التمويل الشخصي الإضافي والمتاح رقمياً عبر تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل ويتميز هذا التمويل أيضاً بالآتي

يتميز التمويل الإضافي لدى شركة إمكان بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كما يتميز التمويل الإضافي لدى شركة إمكان للتمويل بأنه متاح للسعودي والمقيم.

كما متاح سداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 60 شهر.

يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 1500000 ريال سعودي كحد أقصى.

خطوات طلب التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان

التمويل الشخصي الإضافي متاح اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وإتباع الخطوات التالية

أولا يتم تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالسعودية على الهاتف.

ثم يتم التسجيل بتطبيق إمكان.

إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.

بعد ذلك يتم رفع المستندات المطلوبة للحصول على التمويل.

يحصل بعد ذلك العميل على الموافقة الفورية على التمويل.

ثم يتم التحكم في مبلغ التمويل.

يقوم العميل المتقدم بعد ذلك بتحديد فترة السداد والتوقيع إلكترونيا.

شروط التمويل الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان

القرض الشخصي الإضافي لدى شركة إمكان متاح للعملاء السعوديين والمتقاعدين ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة إمكان للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم السعودي لديه دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

العملاء الغير محوليين على مصرف الراجحي لابد أن يكون الدخل لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

لابد كذلك من وجود تمويل قائم.

حاسبة التمويل الشخصي من شركة إمكان للتمويل

تقدم شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية إمكانية حساب قيمة التمويل الشخصي وأيضا معرفة تفاصيل التمويل من خلال حاسبة التمويل الشخصي عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصى الإضافي ثم إدخال قيمة التمويل وتحديد أيضا قيمة الراتب الشهرى للعميل المتقدم وكذلك تحديد المدة الزمنية التي يستطيع العميل فيخا السداد.

رقم هاتف شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

تقدم شركة إمكان للتمويل عدة طرق مختلفة من أجل التواصل مع الشركة فيمكن التواصل مع إمكان من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لشركة إمكان كما يمكن أيضاً التواصل من خلال الإتصال على رقم خدمة العملاء وهو 8001240251 وذلك خلال ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً وذلك من أجل مساعدة العملاء.