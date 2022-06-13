موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd وطريقة التسجيل

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور يعتبر هام لأعداد كبيرة من المستفيدين، الذين ينتظرون في هذه اللحظات التعرف علي موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، ويعتبربرنامج الضمان الاجتماعي هو برنامج اجتماعي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2005 وهو يوفر الحد الأدنى من الدفع لأولئك الذين ليس لديهم مصدر دخل، أو الذين يعملون بشكل جزئي فقط سيتم تقديم تاريخ ومدى وصول قسط الدفع الآلي الخاص بك في بداية كل شهر هجري ويستهدف العائلات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط ​​ويساعدهم في تلبية احتياجات ومتطلبات معينة للحياة، وخاصة الرعاية الصحية والتعليم، يتماشى هذا النظام مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تؤمن بالحق في الحياة الكريمة لجميع مواطنيها .

التسجيل في الضمان الاجتماعي

أولاً يجب عليك الوصول إلى منصة الويب الخاصة بوزارة الموارد البشرية

ثانياً: الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية

ثالثاً: الضغط على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية

رابعاً: تسجيل حساب جديد خامساً:

إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة ودقة متضمنة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال

سادساً: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك

سابعًا: ثم أدخل رمز التحقق انقر فوق التالي لقبول شروط التسجيل انقر فوق مربع التسجيل ستتلقى رسالة نصية قصيرة تحتوي على تأكيد يجب إدخال الرسالة المرسلة إليك

موعد نزول الضمان الاجتماعي

كان من المفترض أن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، سوف يكون بتاريخ 1-6-2022 م وتم تأجيل السداد حتى يتم مراجعة المحاسبة والتأكد من أهلية المستفيدين والالتزام بالشروط من وقت الضمان الاجتماعي ، يمكن الوصول إلى Twitter من خلال زيارة موقعنا على الإنترنت “هنا” ، وفي أي وقت يمكن الوصول إلى مركز خدمة العملاء على الرقم المجاني الموحد 1911 لمزيد من المعلومات حول البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة ، بما في ذلك الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي