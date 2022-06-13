home.moe.gov.om نتائج سلطنة عُمان والتي يتطلع جميع الطلاب للدخول على البوابة التعليمية للسلطنة والتعرف عليها، بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة الاستعلام الإلكتروني عنها، كما قامت بتقديم العديد من الخدمات التي تيسر على الطالب ولي الأمر استخراج نتيجة الطالب وأعمال السنة وأيضا قسم لاستخراج شهادة الطلاب الدراسية، وجدير بالذكر أن البوابة قد أعلنت بداية تنزيل نتائج الطلاب على البوابة التعليمية.

[home.moe.gov.om] نتائج سلطنة عُمان 1443 البوابة التعليمية (صحار – الباطنة) استخراج الشهادات

انتهت الاختبارات النهائية في كل من المرحلة الابتدائية والمتوسطة، ويقوم طلاب الثاني عشر ومرحلة الدبلوم في الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021-2022، عبر الحضور المباشر إلى لجان الامتحانات، وقد أعدت الوزارة جيدا الرابط الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الطالب بالرقم المدني أو بحساب الطالب أو ولي الأمر، حيث حرصت الوزارة إلى تعظيم الاستفادة من المسارات الإلكترونية التي قامت بإنشائها في خلال الفترات الماضية، وكان التعامل الرقمي بسبب فيروس كرونا إلا أن السلطنة استفادت منه للانتقال الرقمي للتعامل بالتسجيل والاستعلام في خطط المستقبل التي تتبعها جميع البلاد في وزاراتها وهيئاتها الحومية وغير الحكومية.

خدمات البوابة الإلكترونية التعليمية لسلطنة عُمان

أطلقت السلطنة البوابة والمنصات الرقمية واستفادت منها في العديد من المجالات:

الدروس الإلكترونية عبر منصة الدروس الإلكترونية (وتم الاستفادة منها في أوقات الحظر وانتشار كرونا).

تم إطلاق منصة زاويتي لتقديم الفيديوهات الشارحة والمكتبة الرقمية المتكاملة للاستذكار ومراجعة الدروس للطلاب.

قامت البوابة التعليمية بإتاحة عمل حساب للطالب وولي الامر عليها.

كما أتاحت استخراج الشهادات الرقمية والتعرف على نسب حضور الطالب.

تتيح البوابة أيضا استخراج نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية (التي تم رفع النتائج فيها).

الاستعلام عن نتيجة الطالب عبر home.moe.gov.om نتائج سلطنة عُمان