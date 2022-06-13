ألمانيا: سلمنا أوكرانيا أسلحة بـ350 مليون يورو منذ بداية الحرب

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، عن أن الحكومة الألمانية وافقت على تسليم أسلحة وعتاد لأوكرانيا بقيمة 350.1 مليون يورو، فى الأشهر الثلاثة الأولى من إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.





وفى رد على طلب إحاطة من النائبة عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، اليوم الإثنين، قال وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، أودو فيليب، إن الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخضر لتسليم أسلحة حربية بقيمة 219.8 مليون يورو لكييف منذ اليوم الأول للحرب. وأضافت الحكومة الألمانية فى ردها أنها منحت أوكرانيا كذلك الخوذات، والسترات الواقية من الرصاص مقابل 85.2 مليون يورو. وأشار أودو فيليب، إلى أن أغلب العتاد مستعمل من الجيش الألمانى، وقدرت قيمته وفقا للوقت الحالى، وليس وفقا لسعره الأصلى الأعلى جزئيًا.

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