موجة ركود حادة.. تقرير يكشف عن أزمة كبيرة للاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - رجح استطلاع للرأى أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر اليوم الإثنين، استنادًا لتحليلات العديد من الاقتصاديين والأكاديميين البارزين، بأن يتجه الاقتصاد الأمريكى فى العام المقبل إلى موجة ركود حاد.





وأشار الاستطلاع، الذى تم إجراؤه بالشراكة مع كلية "بوث للأعمال" بجامعة شيكاغو ونُشر عبر الموقع الرسمى للصحيفة، إلى تصاعد "الرياح المعاكسة لأكبر اقتصاد فى العالم بعد واحدة من أسرع موجات الانتعاش فى التاريخ"، حيث يكثف الاحتياطى الفيدرالى جهوده لاحتواء أعلى معدلات تضخم منذ حوالى 40 عامًا.

وأوضح أن البنك المركزى الأمريكى، شرع بالفعل فيما سيكون واحدا من أشد إجراءات المراقبة وإدارة الأزمة منذ عقود، حيث قام فى مارس الماضى، برفع سعر الفائدة الرسمية بمعدل 0.75%، وسلط الضوء على الاجتماع المرتقب عقده للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم غد الثلاثاء، لمدة يومين لتحديد السياسة المالية للبلاد فى الفترة المقبلة، حيث يُتوقع أن يقوم المسؤولون بتنفيذ أول زيادة فى سعر الفائدة بنصف نقطة متتالية منذ عام 1994 واستمرار تلك الوتيرة حتى سبتمبر على الأقل.

وتوقع ما يقرب من 40% من المستجيبين للاستطلاع والبالغ عددهم 49 بأن يعلن المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية - وهو المُحكم فى وقت بدء فترات الركود وانتهائها - ركودا واحدا على الأقل فى الربع الأول أو الثانى من عام 2023.

والركود غالبا ما يُعرف بأنه "انخفاضا كبيرا فى النشاط الاقتصادى بجميع مجالات الاقتصاد ويستمر لأكثر من بضعة أشهر، فيما أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن نتائج هذا الاستطلاع تعارضت مع إعلان بنك الاحتياطى الفيدرالى بأنه سيتمكن من معالجة الأزمة دون التسبب فى معاناة اقتصادية كبيرة.

وتوقع البنك المركزى أنه فى الوقت الذى يرفع فيه أسعار الفائدة، سيختار أرباب العمل فى سوق العمل الأمريكى تقليص فرص العمل المرتفعة تاريخياً بدلاً من تسريح الموظفين، ما يؤدى بدوره إلى خفض نمو الأجور.

من جانبه اعترف جاى باول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى، بأن جهود تعديل التضخم قد تسبب "بعض الألم"، مما يؤدى إلى هبوط "ضعيف" أو ارتفاع معدل البطالة، لكن العديد من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن قلقهم بشأن نتيجة أكثر سلبية نظرًا لخطورة حالة التضخم وحقيقة أن السياسة النقدية ستحتاج إلى التحول نحو أوضاع أكثر تشددًا فى وقت قصير لمعالجتها.