معارك فى كل متر.. تصريحات جديدة من الرئيس الأوكرانى بشأن الحرب مع روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين عن زيلنسكى قوله - فى خطاب فيديو - إن الروس يسعون إلى الدفع بمجندين ذوى تدريب ضعيف للمعارك، وهو ما سيكلفهم المزيد من الخسائر .. مشيرا إلى أن خسائر روسيا قد تجاوز الـ 40 ألف جندى.

وأضاف "الهدف التكتيكى الرئيسى للروس لم يتغير، إنهم يضغطون فى سيفيرودونتسك حيث يدور قتال عنيف للغاية، فى كل متر والمناطق المجاورة، يحاول الجيش الروسى نشر قوات الاحتياط فى دونباس، يبدو أنهم سيحاولون الدفع بمجندين ذوى تدريب سيء، وهذا يعنى شيئًا واحدًا فقط يمكن لروسيا العودة إلى حدودها فى يونيو بدون 40 ألفا من جنودها، لم يخسروا الكثير فى أى حرب أخرى مثلما يحدث لهم فى أوكرانيا".

وأكد الرئيس الأوكرانى على حاجة بلاده إلى أنظمة دفاع صاروخى حديثة لردع الهجمات الروسية خصوصا أنه بامتلاكها، ستتمكن بلاده من إنقاذ أرواح الكثير.

ودعا إلى مضاعفة الجهود الدولية حتى تحصل بلاده على أسلحة أكثر حداثة، ومزيد من الدعم المالى حتى تتمكن من إنهاء هذه الحرب قريبًا.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية أعلنت أمس الأحد، أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك "من دون أن تحقق نجاحا"، مشيرة إلى أن الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو قرب فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا.