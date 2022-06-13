روسيا تعلن ترحيبها بجهود الفاتيكان للوساطة فى قضية أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أليكسى بارامونوف، "إن بلاده ترحب بجهود الوساطة التى يبذلها الفاتيكان، فى قضية أوكرانيا، وتحافظ على حوار صادق وموثوق مع الفاتيكان بشأن عدد من الموضوعات".





وأضاف بارامونوف - "لقد أعلنت قيادة الفاتيكان مرارًا وتكرارًا عن استعدادها لتقديم أى مساعدة ممكنة لتحقيق السلام وإنهاء الأعمال الحربية فى أوكرانيا، وتم تأكيد هذه التصريحات فى الممارسة العملية". وأوضح أن بلاده تحافظ على حوار مفتوح وموثوق حول عدد من القضايا مع الفاتيكان تتعلق بالوضع الإنسانى فى أوكرانيا، مشددا على أن مبادرات الفاتيكان قد تكون مطلوبة فى ظل ظروف معينة. وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن النخبة الأوكرانية حديثة النشأة وتنتهك الوعود والالتزامات وترتكب استفزازات خطيرة وتضحى بأمن مواطنى أوكرانيا وروسيا.

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