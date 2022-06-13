جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال المتحدث باسم الحكومة فى بوركينا فاسو، إنه لم يتضح بعد ماذا حدث فى قرية سيتينجا بشمال البلاد خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، لافتًا إلى أنه تم إرسال القوات الأمنية للمنطقة للتحقيق وضمان السلامة.
وتنشط جماعات إرهابية موالية للقاعدة وداعش فى بوركينا فاسو ومالى والنيجر. وأوضح المتحدث أن الهجوم أسفر عن نزوح السكان إلى قرية على بعد 47 كيلومترًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 100 شخص فى هجوم شنته جماعات مسلحة شمال بوركينا فاسو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.