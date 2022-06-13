مقتل 100 شخص فى هجوم شنته جماعات مسلحة شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال المتحدث باسم الحكومة فى بوركينا فاسو، إنه لم يتضح بعد ماذا حدث فى قرية سيتينجا بشمال البلاد خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، لافتًا إلى أنه تم إرسال القوات الأمنية للمنطقة للتحقيق وضمان السلامة.

وتنشط جماعات إرهابية موالية للقاعدة وداعش فى بوركينا فاسو ومالى والنيجر. وأوضح المتحدث أن الهجوم أسفر عن نزوح السكان إلى قرية على بعد 47 كيلومترًا.