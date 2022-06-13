العالم اليوم - ارتفاع التضخم في أميركا يضرب الأسواق الآسيوية

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع التضخم في أميركا يضرب الأسواق الآسيوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 10:18 صباحاً - هبطت الأسهم الآسيوية اليوم بعد أن أدى تقرير عن تفاقم التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى ترنح الأسهم في وول ستريت.

تراجعت أسواق الأسهم الإقليمية في آسيا بأكثر من 2 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، بينما تراجعت العقود الآجلة الأميركية بأكثر من 1 بالمئة يوم الجمعة.

تراجعت قيمة أسهم مؤشر S&P 500 بنسبة 2.9 بالمئة، في تاسع أسبوع خسارة لها في آخر عشرة أسابيع.

وكان المستثمرون يأملون في أن يظهر تقرير أسعار المستهلك المرتقب تباطؤ التضخم، وهو الأسوأ منذ أجيال، قليلا الشهر الماضي، متجاوزا ذروته.

وبدلا من ذلك، قالت الحكومة الأميركية إن التضخم تسارع إلى 8.6 بالمئة في مايو من نسبة الـ 8.3 بالمئة المسجلة في الشهر السابق.

كما ذكرت تقارير الجمعة أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في رفع معدلات الفائدة لمحاولة اجبار التضخم على الانخفاض.

انخفض مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 2.6 بالمئة إلى 27.018.01 نقطة.

وهبط مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 3 بالمئة إلى 21145.27 نقطة.

انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.18 بالمئة إلى 2516.95 نقطة، حيث أثار إضراب سائقي الشاحنات القلق بشأن اضطرابات سلسلة التوريد.

انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 بالمئة إلى 3253.04.

وانخفض مؤشر تايلاند القياسي بنسبة 1.4 بالمئة ، وأغلقت الأسواق في أستراليا بسبب عطلة.