الآن .. رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 الدور الاول بالولايات العراقية

بعد كثرة البحث عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 الدور الاول من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان على موقعها الرسمي إنه سوف يتم إعلان نتيجة محافظات العراق في الأيام القادمة، كما يستطيع الطلاب الحصول عليها عن طريق موقع وزارة التربية العراقية الرسمي باستخدام الاسم ورقم الجلوس للطالب كما يمكن للطلاب من طباعة النتائج، وإليكم تفاصيل الخبر من خلال موقعنا ثقفني .. تابعونا.

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 الدور الاول

لقد تم عقد امتحانات الدور الأول للصف السادس الابتدائي في العراق ضمن لجنة مدرسية معقمة وآمنة للحفاظ على الطلاب والطالبات، وظهرت النتيجة في العديد من المحافظات، ولكن لم تظهر في محافظات أخرى، وسوف تظهر باقي نتائج المحافظات في الساعات القليلة القادمة، ولقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان في بيان رسمي عن نسبة نجاح الصف السادس الابتدائي 2022 في العراق، وبلغت النسبة 90٪، وتعتبر هذه النتيجة هامة للغاية، حيث سوف ينتقل الطلاب والطالبات إلى مرحلة التعليم المتوسط من خلالها ولذلك هناك حالة قلق وخوف تنتاب الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية في العراق 2022 للصف السادس

لقد تم الإعلان عن نتيجة الدور الأول للصف السادس الابتدائي في العراق، وسوف تظهر باقي نتائج المحافظات بعد أيام قليلة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة بعد القيام بالخطوات الأتية:

الخطوة الأولى: على الطالب أن يقوم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط المباشر أو البحث عنه إلكترونيا.

الخطوة الثانية: ويلزم فيها القيام باختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول ٢٠٢٢.

الخطوة الثالثة: ثم يقوم الطالب بالضغط على زر تنزيل النتيجة الموجود بجانب المحافظة وذلك بعد تحديد المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

الخطوة الرابعة: ثم سيتم تحميل جميع نتائج المحافظات على الجهاز الخاص بك.

الخطوة الخامسة: ثم قم بفتح كشف النتائج وقم بالبحث عن عرض اسمك.

وسوف تظهر جميع الدرجات بالتفصيل في جميع المواد التي قمت بدراستها. في الصف السادس الابتدائي بالعراق، ومن الجدير بالذكر أن هناك حد أدنى للنجاح يتم توضيحه في النتائج.