“لينك epedu.gov.iq” لاستعراض نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق بالرقم الامتحاني عبر موقع التعليم

لقد تم نشر رابط ننتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق وهو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث قام الطلاب والطالبات بدء امتحاناتهم في٢١ مايو ومن المقرر اعتماد النتائج كاملة خلال الأسبوع الجاري، ولذا ظهرت النتيجة في العديد من المحافظات ولكن سوف يتم الإعلان عن نتائج باقي المحافظات العراقية في خلال الساعات القليلة المقبلة ولذلك يعمل الكثير من الطلاب على الاستعلام على المواقع المقرر إعلان النتائج عليها، ولذلك سنعمل على نشر النتائج والرابط المخصص للاستعلام عنها بمجرد ظهورها واعتمادها عبر موقعنا ثقفني .. تابعونا.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق

لقد أنهى الطلاب والطالبات جميع الاختبارات الخاصة بهم في الجولة الأولى من الصف السادس الابتدائي 2022، وحان الآن موعد الإعلان عن نتيجة السادس الابتدائي الجولة الأولى ٢٠٢٢، وبدأت عمليات تصحيح نتائج الطلاب بدقة، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من عملية التصحيح ومراقبة الدرجة، وينتاب الطلاب والطالبات حالة من القلق والخوف بخصوص النتيجة، حيث إنها نتيجة هامة وتقوم بنقل الطلاب والطالبات إلى المرحلة المتوسطة من التعليم العراقي.

ولقد ظهرت نتيجة السادس الابتدائي في العراق 2022 في العديد من المحافظات، ولكن بدأ يشعر أولياء الأمور والطلاب بالغضب من عدم ظهور نتيجة المحافظات الخاصة بهم، ولذلك قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن انه سوف يتم الإعلان عن النتيجة في باقي المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور أول

سوف يتم نشر جميع درجات الطلاب والطالبات في جميع مدارس محافظات العراق، وسيتم رفع النتائج الخاصة بجميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ويستطيع الطلاب الحصول عليها عن طريق الخطوات الأتية: