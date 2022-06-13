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haj.gov.sa الرابط الرسمي لتسجيل الحج للمواطنين في المملكة والمقيمين وأيضا الراغبين في الحصول على فرصة زيارة بيت الله الحرام في موسم الحج من الدول الأوروبية وامريكا، وقد قامت وزارة الحج والعمرة بتفعيل هذا الرابط الإلكتروني للتسجيل والاستعلام عن الطلبات، كما يرشد هذا الموقع الإلكتروني المقبولين في الحج على كيفية التصرف والإجراءات التي عليه اتباعها لتفعيل القبول وسداد المصروفات اللازمة.
[haj.gov.sa] استخراج اسماء حجاج المسار 1443 النتائج متاحة الآن عبر رابط مسار حج الداخل
قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن انتهاء التسجيل الإلكتروني في البوابة لمسار حجاج الداخل، وأعلنت عن أسماء المقبولين في موسم الحج برقم الطلب عبر رابط البوابة الرسمي، وقد أعلنت أن المقبولين عليهم اتباع الخطوات اللازمة والإجراءات لاستكمال الحصول على تصاريح الحج، كما أعلنت الوزارة عن إتاحة الرابط الإلكتروني لخدمات المواطنين والأرقام المجانية المباشرة للوزارة للاستعلام والاستفسار عن كل الخطوات اللازمة المقبلة.
تفعيل استخدام رابط بوابة الحج والعمرة بالمملكة 1443
قامت الوزارة بتفعيل استخدام البوابة الإلكترونية لتقديم جميع خدمات الحج والعمرة:
- تسجيل طلبات الحج من حجاج الداخل وتوفير استكمال الإجراءات والدفع الآلي الإلكتروني للمقبولين.
- تقديم باقات الحج للراغبين في تقديم خدمات الحج المجاني للمواطنين الغير قادرين.
- تتيح البوابة التسجيل الإلكتروني لطلبات الحج من خارج المملكة، بالبلاد الأوروبية وأمريكا، لتكون لهم فرصة في زيارة بيت الله الحرام.
- يتم توضيح وإتاحة فترة للحصول على تصاريح الحج باتباع إجراءات وخطوات الحصول عليها.
- تتيح الوزارة الأرقام المجانية للتواصل المباشر والاستعلام.
خطوات الاستعلام عن قبول الحج haj.gov.sa بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل
- يتم الدخول المباشر على رابط تسجيل وزارة الحج والعمرة لطلبات الحج.
- يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية للبوابة “الخدمات”.
- يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن طلب.
- يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة جميعها “الاسم ورقم الهوية ورقم الطلب وغيرها” واستكمال كافة الحقول.
- يتم اختيار عرض النتيجة.
يكون على المقبولين في مسار الحج الداخلي التعرف على الخطوات اللازمة للحصول على تصريح الحج وكيفية السداد الآلي لمصروفات الحج كما أعلنت عنها الوزارة في وقت مسبق.
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