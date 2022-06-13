نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك سريع epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق بجميع الولايات في المقال التالي
تعد نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق إحدى أكثر المواضيع التي يتم تداولها الآن داخل الشارع العراقي وعلى منصات التواصل الاجتماعي فضلاً عن تصدرها نتائج محرك البحث الشهير جوجل وذلك بعد أن صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه قد تم الإنتهاء من عمليات التصحيح والرصد وتجميع الدرجات في العديد من المحافظات ومن ثم تم رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التعليم وبعض المواقع الأخرى المتخصصة في رصد أخبار وتطورات الأحداث على مستوى القطاع التعليمي في العراق، ولكن لازالت بعض المحافظات تنتظر الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي هذا الصدد نضع بين أيديكم اليوم تقرير تفصيلي عن موعد ظهور النتيجة في المحافظات المتبقية وطريقة الحصول عليها.
نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق
انتهى طلاب الصف السادس الإبتدائي منذ أيام من تأدية امتحانات نهاية العام وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وانطلقت بعدها مباشرة عمليات التصحيح في مختلف المحافظات العراقية والتي تمت على درجة كبيرة من الشفافية والحيادية لضمان تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب، وقد انتهت عدد من المحافظات من عمليات التصحيح خلال الساعات القليلة الماضية ومن ثم قامت وزارة التربية والتعليم برفع نتائجها مباشرة على الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا العراقي باستخدام الرقم الامتحاني، كما أعلنت الوزارة منذ قليل عن أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية وصرحت أنها ستقوم بتكريمهم في حفل رسمي بحضور أعلام النظام التعليمي في البلاد وذلك عقب الإنتهاء من إعلان نتائج المحافظات الأخرى التي لم تظهر نتائجها بعد.
كيفية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإبتدائي
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قامت مؤخراً برفع نتائج العديد من المحافظات على الإنترنت بصيغة PDF ومنها محافظات الكرخ الأولى والكرخ الثالثة والرصافة الأول وأصبح من الممكن الآن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة وذلك من خلال الخطوات التالية:
- فتح الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.
- ثم قم باختيار المحافظة التي يتبعها الطالب واسم المدرسة التي ينتسب إليه.
- ادخال الرقم الامتحاني ثم الضغط على زر عرض النتيجة.
- ستظهر أمامك نافذة يوجد فيها النتيجة الخاصة بالطالب ويمكنك تحميلها Pdf أو طباعتها.
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