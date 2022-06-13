نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مُباشر” لينك epedu.gov.iq لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي
نتابع معكم نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق، حيث يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات في المحافظات العراقية عن نتائج امتحانات الدور الأول من الصف السادس الابتدائي بالعراق لعام ٢٠٢٢، وظهرت النتيجة في العديد من المحافظات ولكن لم تظهر في محافظات أخرى لعدم اعتمادها حتى الآن، وسوف تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن باقي نتيجة السادس الابتدائي في العراق لذلك العام في الأيام القادمة ولذلك حرصنا على توضيح طريقة الاستعلام الإلكتروني للطلاب وأولياء الأمور من خلال موقعنا .. تابعونا.
نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق
ينتظر الكثير من أولياء الأمور نتيجة الصف السادس الابتدائي بفارغ الصبر، وقد استحوذ الغضب عليهم بسبب ظهور النتيجة في محافظات أخري، وسوف تظهر نتيجة باقي المحافظات مثل صلاح الدين وبابل وبغداد والنجف ومحافظات أخري في الساعات القليلة المقبلة، ولقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن رابط للاستعلام عن النتيجة، ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة بكل سهولة، حيث تعتمد المرحلة القادمة عليها.
فسوف يقوم الطلاب بالانتقال إلى المرحلة المتوسطة في التعليم العراقي بعد معرفة النتيجة ولقد بلغت نسبة نجاح السادس الابتدائي في العراق لعام 2022 إلى ٩٠٪ وهي من أفضل النتائج التعليمية التي وصل لها الطلاب خلال الأعوام الأخيرة، ومن المنتظر الإعلان عن أسماء الأوائل للصف السادس الابتدائي للعراق 2022.
الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق
لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان على صفحتها الرسمية عن إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات خلال الساعات القادمة، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- أولا: يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو على موقع نجاح.
- ثانيا: ثم يقوم الطالب بالدخول على قسم نتائج الجولة الأولى من المرحلة الابتدائية السادسة لعام ٢٠٢٢.
- ثالثا: وبعد ذلك يقوم الطالب باختيار المحافظة التابع لها، ويقوم بالضغط على زر تنزيل.
- رابعا: و سوف يتم تنزيل جميع النتائج على الجهاز الخاص بك.
- خامسا: قم بفتح كشف النتائج وقم بالبحث عن اسمك وسوف يتم عرض الدرجات الخاصة بك بالتفصيل في جميع المواد التي قمت بتأدية امتحانها.
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