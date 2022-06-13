“مُباشر” لينك epedu.gov.iq لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتابع معكم نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق، حيث يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات في المحافظات العراقية عن نتائج امتحانات الدور الأول من الصف السادس الابتدائي بالعراق لعام ٢٠٢٢، وظهرت النتيجة في العديد من المحافظات ولكن لم تظهر في محافظات أخرى لعدم اعتمادها حتى الآن، وسوف تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن باقي نتيجة السادس الابتدائي في العراق لذلك العام في الأيام القادمة ولذلك حرصنا على توضيح طريقة الاستعلام الإلكتروني للطلاب وأولياء الأمور من خلال موقعنا .. تابعونا.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق

ينتظر الكثير من أولياء الأمور نتيجة الصف السادس الابتدائي بفارغ الصبر، وقد استحوذ الغضب عليهم بسبب ظهور النتيجة في محافظات أخري، وسوف تظهر نتيجة باقي المحافظات مثل صلاح الدين وبابل وبغداد والنجف ومحافظات أخري في الساعات القليلة المقبلة، ولقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن رابط للاستعلام عن النتيجة، ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة بكل سهولة، حيث تعتمد المرحلة القادمة عليها.

فسوف يقوم الطلاب بالانتقال إلى المرحلة المتوسطة في التعليم العراقي بعد معرفة النتيجة ولقد بلغت نسبة نجاح السادس الابتدائي في العراق لعام 2022 إلى ٩٠٪ وهي من أفضل النتائج التعليمية التي وصل لها الطلاب خلال الأعوام الأخيرة، ومن المنتظر الإعلان عن أسماء الأوائل للصف السادس الابتدائي للعراق 2022.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول في العراق

لقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان على صفحتها الرسمية عن إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات خلال الساعات القادمة، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الخطوات التالية: