نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجوع آخر الليل.. الفطير المشلتت علي الطاسة في 10 دقائق مورق وهش بطريقة فرد جديدة والطعم جنااان في المقال التالي
يعشق الكثير منا الفطير المشلتت فهو يتميز بطعمه اللذيذ والرائع وتحتاج ربات المنزل إلى عمله دائما في المنزل وذلك حتى تستطيع أن توفره لجميع أفراد الأسرة في كل وقت بدلا من شرائه من الخارج ويتم تناول الفطير في وجبات الفطار مع العسل والجبنة ، حيث يعشقه الكثير من الأشخاص ويتم عمله بصفة دائمة في الأرياف ويعرف اسمه بالفطير الفلاحي نسبة إليهم ويمكن تناوله في العشاء أيضا، ويحضر للعرائس في الفطار مع الحمام والبط ونظرا لبحث ربة المنزل عن كل ما هو سهل وجديد وتفضيلها لعدم استخدام الفرن سوف نوضح لكم طريقة عمل الفطير على الطاسة بمكونات سهلة ومعروفة من خلال هذا المقال.
مكونات عمل الفطير المشلتت
نجد عندما نقوم بعمل الفطير المشلتت نجد أنه يتكون من مكونات سهلة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح مكونات الفطير من خلال النقاط التالية..
- دقيق.
- ماء.
- سمنة بلدي.
- بيكنج بودر.
- ملح.
طريقة تحضير الفطير المشلتت
نجد عندما نقوم بعمل الفطير المشلتت يحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به الماء مع الملح ونقوم بتقليبهم جيظا حتى يذوب الملح.
- ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ونضعه في الماء حتى نحصل على قوام طري ومتماسك.
- نغطي العجين ونقوم بتغطيته ونتركه يختمر ويرتاح.
- نحضر العجين ونقوم بفرده بواسطة العودووضع السمن عليه .
- دنقوم بتطبيق العجين ووضع السمن على كل جانب، ونقوم بتغليف العجين بالسمن.
- نحضر طاسة ونضعها على النار ونقوم بتهدئة النار عليها.
- نضع الفطير في الطاسة ونتركه حتى يتغير لونه ويصبح أصفر ونقلبه على الجانب الأخر.
- نستمر في الخطوات السابقة حتى ننتهي من كمية الفطير التي لدينا.
- تلك الطريقة تكون سهلة جدا لعمل الفطير وعندما تجربها ربة المنزل سوف تقوم بعمله دائما.
- تلك الطريقة توفر لنا تعب الفرن عندما نقوم بعمل الفطير عليها.
- يمكن أن نأكل هذا الفطير في أي وقت ممكن حيث يتميز بطعمه الخدفيف على المعدة.
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