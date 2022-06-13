لجوع آخر الليل.. الفطير المشلتت علي الطاسة في 10 دقائق مورق وهش بطريقة فرد جديدة والطعم جنااان

يعشق الكثير منا الفطير المشلتت فهو يتميز بطعمه اللذيذ والرائع وتحتاج ربات المنزل إلى عمله دائما في المنزل وذلك حتى تستطيع أن توفره لجميع أفراد الأسرة في كل وقت بدلا من شرائه من الخارج ويتم تناول الفطير في وجبات الفطار مع العسل والجبنة ، حيث يعشقه الكثير من الأشخاص ويتم عمله بصفة دائمة في الأرياف ويعرف اسمه بالفطير الفلاحي نسبة إليهم ويمكن تناوله في العشاء أيضا، ويحضر للعرائس في الفطار مع الحمام والبط ونظرا لبحث ربة المنزل عن كل ما هو سهل وجديد وتفضيلها لعدم استخدام الفرن سوف نوضح لكم طريقة عمل الفطير على الطاسة بمكونات سهلة ومعروفة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الفطير المشلتت

نجد عندما نقوم بعمل الفطير المشلتت نجد أنه يتكون من مكونات سهلة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح مكونات الفطير من خلال النقاط التالية..

دقيق.

ماء.

سمنة بلدي.

بيكنج بودر.

ملح.

طريقة تحضير الفطير المشلتت

نجد عندما نقوم بعمل الفطير المشلتت يحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..