الصين تسجل 220 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:28 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد منها 89 إصابة مصحوبة بأعراض و131 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 275 إصابة جديدة منها 134إصابة مصحوبة بأعراض و141 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 224882 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة بكين 29 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 34 إصابة في اليوم السابق و22 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 31 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي 11 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عشر إصابات في اليوم السابق و26 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 19 في اليوم السابق.