عاجل- قائد الجيش الأوكرانى يكشف تطورات الصراع مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف يوشينكو، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن روسيا تقصف مجددا خاركيف وشيرنيهيف وسومى. وكانت المعارك قد اشتدت فى منطقة دونباس شرقى أوكرانيا، وأكدت موسكو أن الانفصاليين الموالين لها سيطروا على بلدة ليمان الاستراتيجية التى تشكّل معبراً نحو مدينتى سلوفيانسك وكراماتورسك الكبريين، كما ذكرت تقارير أن القوات الروسية هاجمت مدينة سيفيرودونيتسك، بعد أن أعلنت سيطرتها على بلدة ليمان المجاورة.

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