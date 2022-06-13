كوريا الجنوبية.. تسجيل 3828 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 3828 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 18 مليونا و229 ألفا و288 .





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