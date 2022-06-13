عاجل- وقف الرحلات الجوية فى مطار بغداد الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة مطار بغداد الدولى، إنها توضح لجميع مسافريها وشركات الطيران العاملة فى المطار عن إيقاف الحركة الجوية فيه بسبب الظروف الجوية. وأضافت أنها ستقوم بإعلام المسافرين وشركات الطيران، بطبيعة أى مستجدات تخص الحركة الجوية فى المطار.

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