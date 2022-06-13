العالم اليوم - مع ضربة التضخم.. أونصة الذهب تتراجع من مستوى مرتفع

انتم الان تتابعون خبر مع ضربة التضخم.. أونصة الذهب تتراجع من مستوى مرتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 09:21 صباحاً - تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر في وقت سابق من الجلسة بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1864.27 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0535 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1868.60 دولار.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو/ أيار في وقت سابق من الجلسة عندما سجل 1877.05 دولار للأوقية.

ولكن عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفعت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ التاسع من مايو/ أيار مما أثر على الطلب على الذهب.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 21.68 دولار للأونصة كما انخفض البلاتين 1.6 في المئة إلى 958 دولارا وانخفض البلاديوم 1.2 في المئة إلى 1910.69 دولار.