نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أثينا تحتج على تصريحات نصر الله: السفينة ليست يونانية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 13 يونيو 2022 08:59 صباحاً - دوت الخليج :- أكد وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب أن اليونان استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية لديها، بينما قالت قناة "الجديد" إن ذلك جاء احتجاجا على تصريحات لأمين عام حزب الله حسن نصر الله.

موقع قناة "الميادين" نقل عن الوزير بو حبيب أن "الخارجية اليونانية أبلغت القائمة بالأعمال اللبنانية أنّ سفينة الاستخراج في المتوسط ليست ملكا للحكومة اليونانية".

وذكرت القناة أن الخارجية اللبنانية تبلغت أنّ "هناك بحارة يونانيين على متن السفينة التي استقدمتها تل أبيب إلى حقل كاريش".

وأضافت أن "الخارجية اللبنانية تبلغت أنّ السفينة ملك لشركة خاصة، ولا علاقة للحكومة بها، رغم وجود بحارة يونانيين عليها".

موقع "الجديد" نقل عن مصادر دبلوماسية أن اليونان احتجت على كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن السفينة اليونانية، وأضافت المصادر أن "أثينا استدعت القائمة بالأعمال اللبنانية في اليونان لإبلاغها هذا الاحتجاج وإعلامها أن السفينة "انرجان باور" ليست يونانية، وغير مملوكة من الدولة، وهي تمثل مجموعة شركات دولية ومن ضمنهم يوجد بعض حملة الأسهم من رجال الأعمال اليونانيين، لكنهم يشكلون الأقلية".

وكان نصر الله، قال إن على إسرائيل وقف استخراج الغاز من كاريش، وأشار إلى أنّ "كل الخيارات مفتوحة".

وحذّر نصر الله من أن "على الشركات المالكة لسفينة التنقيب في كاريش أن تسحبها سريعا، وعليها تحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية".

وكان حزب الله أكّد استعداده لاتخاذ إجراءات، "بما في ذلك القوة"، ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية عن الغاز في المناطق البحرية المتنازَع عليها، بمجرد أن "تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل حدودَ لبنان البحرية".

المصدر: "الميادين" + "الجديد"