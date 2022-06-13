وزير الخارجية الجزائرى يبحث 3 ملف حاسمة مع مسؤلو تشادى

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا على ضوء التحديات التى يفرضها انتشار التهديد الإرهابى والإجرام العابر للأوطان فى هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة للوزير التشادى، الذى يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن المحادثات تطرقت إلى علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين، وكذلك سبل ووسائل تعزيزها.

أشار الطرفان إلى نوعية العلاقات الثنائية، والآفاق الواعدة لتوسيعها إلى مجالات جديدة، وأكدا تطابق وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، امتدادا لالتزامهما لصالح السلم والأمن فى أفريقيا.

وأوضح لعمامرة التوجهات الاستراتيجية، التى قدمها الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بخصوص عمل الجزائر فى أفريقيا فى مجال تعزيز الأمن والاندماج القاريين من أجل تجسيد طموحات أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى.

وأكد الطرفان مجددا تمسك البلدين بمبدأ حلول أفريقية لمشاكل إفريقيا وبالدور الحاسم الذى تضطلع به المنظمة القارية بغية إقامة شراكات حقيقية ذات منفعة مشتركة.