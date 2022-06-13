نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عبر” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 موقع بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً الآن، نظراً لترقب إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022 لطلاب الصف الثالث الإعدادي أزهر، فقد أدي الطلبة امتحاناتهم بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022، واستمرت حتي يوم الأربعاء الموافق 1يونيو 2022، وسط متابعة من مسئولي قطاع المعاهد الأزهرية لمنع الغش وتوفير مناخ مناسب باللجان لمنع التوتر مع تنفيذ الإجراءات الوقائية المخصصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، فإننا نعرض عليكم الرابط الرسمي المباشر لاستخراج النتيجة وقت إعلانها.

تؤكد مصادر بالمعاهد الأزهرية عن انتهاء عمليات التصحيح وجاري تجهيز النتيجة لإعلانها قريباً، وننوه على متبعينا الكرام بأن النتائج يتم استخراجها إلكترونياً عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، على أنه في حالة مواجهة مشكلة خلال الاستعلام عن النتائج أو تأخر فتح الرابط بسبب ضغط البحث، المحاولة مرة أخري حتي الحصول على النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “azhar.eg“.

تحديد قطاع المعاهد ثم اختيار رئاسة قطاع المعاهد.

اختيار أيقونة الطالب أعلى الصفحة.

الضغط على نتائج الامتحانات.

تحديد الصف التابع له الطالب.

كتابة الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

تظهر النتيجة وقت إعلانها.

موعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي أزهر 2022

ينتظر ألاف الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوي الجمهورية، إعلان نتائج الترم الثاني 2022 قريباً.

حيث تعمل لجان التصحيح والكنترولات على قدم وساق للانتهاء من النتيجة.

سواء بتصحيح أوراق الإجابات وإعطاء كل طالب حقه في الدرجات.

أو المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات لتكون جاهزة لاعتماد وكيل الأزهر دكتور محمد الضويني.

ومن المتوقع صدور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة حسب توقعات مصادر بالمعاهد الأزهرية.

ويتم إعلان النتيجة إلكترونياً من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية كما أوضحنا خلال السطور السابقة.

فعلى الطالب أو ولي الأمر إدخال الاسم ورقم الجلوس لتظهر النتيجة عند إعلانها رسمياً.

وسنتواجد معكم لحظة بلحظة حتي الإعلان رسمياً عن النتيجة التي طال انتظارها.

بوابة الأزهر الإلكترونية

تحتل بوابة الأزهر الإلكترونية مكانة كبيرة لدي الأزهريين سواء الطلاب بمختلف المراحل أو العاملين بالأزهر، فمن خلال هذه البوابة الإلكترونية يتم تقديم العديد من الخدمات لمختلف القطاعات التابعة لمؤسسة الأزهر، ومن هذه الخدمات التعرف على نتائج الطلاب لمختلف المراحل، ضمن حرص الأزهر الشريف على مواكبة التطور الحاصل في تفعيل النظام الإلكتروني لتقديم خدماته، توفيراً للوقت والمجهود ومنعاً للتزاحم، كما تقدم البوابة متابعة مستمرة لأخر أخبار مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي أزهر الترم الثاني 2022

يبلغ مجموع درجات الترم الثاني للشهادة الإعدادية الأزهرية 490 درجة مقسمين كالتالي.