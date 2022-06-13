نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن .. رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول في العراق بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول في العراق، وذلك بعد الانتهاء من عملية تدقيق ومراجعة إجابات الطلاب في المرحلة الابتدائية، ويمكن الحصول على نتيجة السادس الابتدائي عن طريق موقع التربية العراقية وموقع ناجح، وذلك بعد الإعلان عن النتيجة في جميع المدارس في الساعات الماضية، ولذلك حرصنا على توضيح نتائج السادس الابتدائي في العراق الدور الأول لعام 2021/2022 من خلال موقعنا .. تابعونا.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول في العراق

بعد ازدياد عمليات البحث من الطلاب حول نتائج السادس الابتدائي، قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن النتيجة عبر موقع التربية العراقية وموقع ناجح، والعديد من المواقع الأخرى، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق في إجابات الطلاب بشكل صحيح، ولقد قامت الوزارة بالإعلان عن النتيجة في الساعات القليلة الماضية.

وتم الإعلان عنها على المواقع حتى يستطيع الطلاب معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق الدور الأول ٢٠٢٢وهي من أهم النتائج لأنها تؤهل الطلاب والطالبات إلى الانتقال للمرحلة التالية، ولذلك يتم اعتماد النتائج رسميا ومنح الطلاب حق الاستعلام عنها إلكترونيا من أجل التعرف على درجاتهم في جميع المواد الدراسية وذلك على مستوى جميع مدن ومحافظات دولة العراق.

كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي في العراق

يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول ٢٠٢٢ عن طريق موقع وزارة التربية العراقية، وعن طريق موقع ناجح وعن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا: يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لنتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الأول، وهو موقع وزارة التربية العراقية.

ثانيا: ثم يتم الضغط على كلمة نتائج السادس الابتدائي الدور الأول العراق.

ثالثا: وبعد ذلك يتم اختيار المحافظة الخاصة بالطالب.

رابعا: ثم قم بتحميل كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول ٢٠٢٢ جميع المحافظات.

خامسا: ثم يتم الانتظار قليلا حتى يتم تحميل نتائج السادس الابتدائي.

سادسا: وأخيرا يقوم الطالب بالبحث عن اسمه في كشف المحافظة التابع لها، وبالتالي يقوم بمعرفة النتيجة.

كما أن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق مهمة جدا، نظرا لأنها تؤهل الطلاب للانتقال إلى المرحلة المتوسطة في التعليم العراقي.