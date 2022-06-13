نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر azhar.eg رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب التلاميذ في مرحلة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022، بفارغ الصبر اعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية المؤهلة للمرحلة الإعدادية وذلك بعد الإنتهاء خلال الأيام الماضية من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2021/2022، في جميع المعاهد الأزهرية لمرحلة التعليم الإبتدائي علي مستوي الجمهورية والتي عقدت وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية من جانب القائمين على الامتحانات في مشيخة الأزهر الشريف، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الازهر الشريف الالكترونية.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

شهدت الساعات الماضية تزايد عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 عبر الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية والاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس بشكل يومي منذ إنتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المواد الدراسية المقررة علي الطلاب في مرحلة إتمام الشهادة الإبتدائية الأزهرية، والتي ينتقل الطلاب الناجحون في الشهادة الإبتدائية للصف الأول الإعدادي الأزهري.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022

وأكدت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر الشريف، أن أعمال التصحيح في الكنترولات لإجابات التلاميذ في الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2022، سارية على قدم وساق من أعضاء هيئات التدريس في المعاهد الأزهرية علي مستوي المناطق الأزهرية علي مستوي الجمهورية، للانتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة خلال الأيام القادمة تمهيدًا لإعتماد نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية من وكيل مشيخة الأزهر الشريف، مشيرة إلي إنه سيتم تحميل ورفع نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية عبر الموقع الرسمي التابع للأزهر الشريف حتى يعرف الطلاب نتيجة الشهادة الإبتدائية بكل سهولة ويسر.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 برقم الجلوس

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2022 من خلال تنفيذ الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس من خلال الدخول علي الرابط التالي:

أولًا: تسجيل الدخول إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثانيًا: ثم عليك اختيار أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ثالثًا: ثم البدء في كتابة جميع بيانات الطالب بالتفصيل منها المحافظة والإدارة التعليمية.

رابعًا: وعليك تسجيل رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

خامسًا: ثم النقر على كلمة بحث أو الاستعلام على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية وسوف تظهر النتائج أمامك درجاتك في المواد الدراسية.