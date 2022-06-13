إطلاق نار فى ملهى ليلى بأمريكا ومقتل شخصين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع فى الساعة 2 صباحا فى ملهى "بلايوس"، فى مدينة غاري، نحو 25 ميلا جنوب مدينة شيكاغو.

وقالت إن إطلاق النار خلف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، على ما نقلت قناة "إيه بى سى نيوز".

كما خلف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد فى حالة حرجة.

ولم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا أو معلومات حول مطلق النيران.

ويأتى إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها فى نهاية الأسبوع الماضى بالقرب من ملهى ليلى فى ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.