فيروس كورونا يسجل أقل من 10 آلاف وفاة فى أسبوع لأول مرة منذ سنتين

جدة - نرمين السيد - لم يتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى العالم للأسبوع الثانى 3.1 مليون، فيما استمر معدل الوفيات فى الانخفاض، حيث توفى 9.6 ألف شخص خلال أسبوع وهو الأدنى منذ ربيع 2020.





واحتلت الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، المرتبة الأولى فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العالم، حيث سجلت خلال الأيام السبعة الماضية، حوالى 660 ألف حالة جديدة، بزيادة 60 ألف حالة عن الفترة المماثلة السابقة.

كما تم تسجيل موجة تفش جديدة فى البرازيل، حيث تكشف السلطات الصحية أكثر من 40 ألف حالة إصابة جديدة يوميا.

وفى المكسيك تضاعف معدل الإصابة مقارنة بالأسبوع الماضي، وبلغ حوالى 6000 شخص يوميا.

وفى أوروبا، لا تزال أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى ألمانيا، حيث تم اكتشاف حوالى 300 ألف شخص خلال أسبوع، وحسب وزارة الصحة تم تسجيل زيادة حادة فى اليومين الماضيين وبدأ عدد المصابين مرة أخرى يتجاوز 70 ألف شخص يوميا.

وفى بريطانيا لأول مرة منذ مايو ، بدأ عدد الإصابات المكتشفة يوميا فى الارتفاع مرة أخرى وتجاوز 10 آلاف مصاب يوميا.

وفى آسيا، لا يزال الوضع الأكثر صعوبة فى كوريا الشمالية، حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوائل شهر مايو.

ورغم أنه لا توجد إحصاءات دقيقة، أبلغت السلطات فى كوريا الشمالية يوم السبت الماضى عن 42810 حالات إصابة جديدة بالحمى.