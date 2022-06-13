زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط.. تفاصيل جديدة

جدة - نرمين السيد - فيما كشفت مصادر إلى موقع "أكسيوس" الأمريكى عن عزم الرئيس جو بايدن إجراء الزيارة المرتقبة إلى الشرق الأوسط منتصف يوليو المقبل. ويلتقى بايدن خلال زيارته إلى الشرق الأوسط الرئيس الإسرائيلى إسحاق هيرزوغ، ورئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينت، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، بينما من المقرر أن يجرى بايدن زيارة إلى المملكة العربية السعودية يوم 15 يوليو المقبل.

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