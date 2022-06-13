تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022 بعد الشهادة الاعدادية ومعايير القبول

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عمر شويل - جدة تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022 اصبح مهماً الآن بعد أن ظهرت نتائج طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2022م في عدة محافظات الجمهورية، وبدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن بدائل الثانوية العامة، حيث اهتمت وزارة التربية والتعليم بتوفير عدة مدارس أخري لتعليم الطلاب مجالات مهنية مختلفة ليكون هناك شباب لديه مهارة وخبرة ويكون لديه القدرة في الالتحاق بسوق العمل مباشرة، ومن هذه المدارس سوف نقدم لكم تنسيق مدرسة الضبعة النووية وكافة المعلومات عنها.

تقديم مدرسة الضبعة النووية 2022

مدرسة الضبعة النووية هي أحد المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم التي تم إنشاؤها عام 2017-2018م، ولم تحدد الوزارة المجموع المطلوب للالتحاق بها، ولكن المتوقع أن يكون الحد الأدنى لهذا العام لا يقل عن 265 درجة، حيث أن المدرسة العام الماضي كانت تقبل تنسيق الطلاب بمجموع 260 درجة كحد أدنى.

معايير قبول في مدرسة الضبعة

مجموع الطلاب ليس الشرط الوحيد لكي يلتحق الطلاب بمدرسة الضبعة حيث حددت وزارة التربية والتعليم عدة معايير يجب أن يلتزم بها الطالب وهي كما يأتي.

يخضع الطلاب لأداء اختبارات في عدة مجالات من أبرز هذه المجالات الرياضات والاستعداد العقلي والعلوم واللغة الإنجليزية.

يتم اختيار الطلاب الأعلى تقييماً لكي يدخلوا إلى الاختبارات النهائية.

الاختبار النهائي يكون عبارة عن رياضة وطبية ونفسية للاطمئنان على سلامة الطلاب.

افضل المدارس بعد الشهادة الاعدادية

مميزات الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

مدرسة الضبعة النووية توفر العديد من المميزات التي تجعلها الاختيار الأول للطلاب، ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:

توفير سكن داخلي للطلاب مجاناً.

يسدد الطالب الرسوم بعد الالتحاق بالمدرسة وتبلغ حوالي ثلاثة ألف جنية.

المدرسة تضم ثلاثة أقسام ليختار الطالب الأنسب له وتلك الأقسام هي قسم كهرباء وقسم إلكترونيات وقسم ميكانيكا.

الدراسة في العام الأول عامة لكي يتمكن الطلاب معرفة القسم المناسب له.

اختيار الأقسام تكون حسب رغبة الطالب.

المواد الدراسية تتعلق بالطاقة النووية.

مدة الدراسة خمس سنوات.

الطلاب يدرسون اللغة الروسية.

يتم قبول 75 طالب فقط كل عام، منهم ثلاثين طالب من محافظة مطروح والباقي من مختلف المحافظات.

يمكن للطالب استكمال الدراسة وفي أحد كليات التكنولوجيا أو كلية الهندسة، كما يمكنه الالتحاق بالعمل كفني بالتفاعل النووي.

قدمنا لكم التنسيق المتوقع للالتحاق بمدرسة الضبعة النووية لهذا العام، كما ذكرنا لكم أهم المميزات التي تجعل الطلاب يرغبون في الالتحاق بها.