الآن.. رابط نتيجة الشهادة إلاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط نتيجة الشهادة إلاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022، ساد القلق بين طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية منذ أن انتهت الإمتحانات، حيث ينتظر جميع الطلاب والطالبات النتيجة لمعرفة مستواهم حتى يتمكنوا من التقديم في المدارس الأزهرية الثانوية أو حسب ما يناسب مجهودهم التعليمي ودرجاتهم، وتعتبر امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني قد انتهت منذ بداية شهر يونيو، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد تصحيح جميع امتحانات المواد الدراسية على مستوى محافظات مصر، وكذلك مراجعة جميع الدرجات والتأكد من صحتها تنفيذاً لتعليمات شيخ الأزهر الشريف، حيث لم يتبقى سوى القليل من الأيام حتى يتم الإعلان عن النتيجة، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

رابط نتيجة الشهادة إلاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 منذ يوم 25 من شهر مايو وانتهت يوم 1 من شهر يونيو، وخلال فترة الامتحانات كانت هناك متابعة يومية لجميع اللجان المقام بها الامتحانات حتى يتم الاطمئنان على مستوى الامتحان والتأكد من عدم تواجد أي أسئلة خارج المنهج، وكذلك الاستماع إلى آراء الطلاب في الامتحان، كما كان يتم التأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والأمنية داخل اللجان.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة إلاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

حفاظاً على صحة طلاب وطالبات الأزهر الشريف، قام قطاع المعاهد الأزهرية بإتاحة موقع إلكتروني، يمكن من خلاله إستعلام جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري عن نتيجة الترم الثاني، وأكد قطاع المعاهد أنه بمجرد انتهاء عمليات التصحيح واعتماد جميع النتائج سوف يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني، كما يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية.