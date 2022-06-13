نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن ظهرت”.. نتيجة الشهادة الإعدادية أسيوط 2022 الترم الثاني برقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، يواصل أبنائنا الطلاب في الصف الثالث الإعدادي في جميع مدن وقري اسيوط، البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 وذلك بعد أن إعتمادها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، فور العرض عليه من وكيل وزارة التربية والتعليم، ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بأسيوط 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2022

شهدت الساعات الماضية في محافظة أسيوط، حالة من الترقب بين الطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي، بعد تصريحات محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم الإنتهاء من أعمال تقدير درجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام 2021 – 2022 في كافة الكنترولات وجاري اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني أسيوط 2022 برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم وموقع البوابة الإلكترونية التابعة للمحافظة.

نتيجة 3 اعدادي محافظة أسيوط الترم الثاني 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم إرسال نسخة من نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2022، لوزارة التربية والتعليم الفني لنشرها على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بالإضافة لجميع الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس حتي يتمكن الطلاب من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 أسيوط بكل سهولة ويسر، مشيرة إلي أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بأسيوط 2022 الترم الثاني بلغت للطلاب النظاميين والمنازل 63.2% واجتاز الفصل الدراسى الأول للإعدادية العامة 53 ألفا و 358 طالباً من إجمالي عدد المقيدين البالغ عددهم 85 ألفا و10 طلاب.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية اسيوط الترم الثاني 2022

وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2022 من خلال الدخول علي رابط موقع مديرية التربية والتعليم وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني 2022 وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة أسيوط أو رابط البوابة الإلكترونية.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: ثم عليك كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعًا: ثم عليك الإنتظار قليلًا وسوف تظهر النتائج أمامك علي الشاشة ودرجاتك في كافة المواد الدراسية.

وخلال البيان الصحفي الصادر من المركز الإعلامي، وجه محافظ أسيوط، التهنئة للطلاب العشر الاوائل على مستوى المحافظة والحاصلين على مجموع 280 درجة في امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2021-2022 بعد إعتماد النتيجة وإعلانها رسميًا وهم الطالبة سوسنة أيمن عدلي ويدس بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بمركز أبوتيج والطالب سامح شنودة لطفي توفيق بمدرسة البداري بنين بمركز البداري والطالبة ملك الحسين سيد حسين بمدرسة البداري الإعدادية بنات بمركز البداري.

وكما ضمت قائمة الطلاب الأوائل علي مستوي المحافظة في الشهادة الإعدادية، الطالبة أمل حسن علي حمزة بمدرسة بنى عدى الاعدادية الجديدة بنات بمركز منفلوط والطالب زياد عصام سعد شحاته مدرسة سميح السعيد الاعدادية الرياضية بمدينة أسيوط والطالب أحمد أنور مطاوع منصور بمدرسة المستقبل الخاصة إعدادي لغات بمدينة أسيوط والطالبة ملك ثروت سيد أبو ضيف بمدرسة البداري الإعدادية بنات بمركز البداري والطالبة سما علاء الدين محمد طاهر مدرسة موشا الإعدادية المشتركة بمركز أسيوط والطالبة منة رمضان كمال عبدالرحيم بمدرسة المطاوعة الإعدادية بمركز ديروط والطالبة سلمى سعيد عبدالرحيم فرغلي بمدرسة البداري الإعدادية بنات بمركز البداري.

يواصل الطلاب والطالبات في محافظة أسيوط، البحث على مؤشرات جوجل لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الثاني 2022، والتي اعتمدت اليوم الأحد الموافق 12 يونيو من محافظ الأقليم بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد في الكنترولات وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة ونشر النتيجة علي موقع البوابة الإلكترونية وموقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، الترند الأول في الأكثر بحثًا على مؤشرات جوجل من الطلاب في مرحلة إتمام الشهادة الإعدادية بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة أسيوط، فور إعتماد النتيجة من المحافظ بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وأيضا عمليات التدقيق والمراجعة التي استمرت على مدار أسبوعين كاملين.