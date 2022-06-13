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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل دخول منصة درسك التعليمية 2022 بعد التعديل الجديد بعد الانتشار السريع لفيروس كورونا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فرضت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، من خلال منصتها للتعلم الإلكتروني عن بعد، قيودًا على الالتحاق بالمدارس والمؤسسات من أجل حماية حياة السكان، يتم تنفيذ الشرق في جميع البلدان حول العالم.

منصة التعلم الإلكتروني الخاصة بك عن بعد

عقب تطور فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط في الصين منذ شهر كانون الثاني (يناير) وفقدان السيطرة عليه، فضلا عن انتشاره إلى جميع دول العالم، اتخذت حكومة ملكة الأردن العديد من الخطوات لحماية صحة السكان ومحاولة احتوائه هو هي أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، استمرار عملية التعليم عن بعد، والتي تم من أجلها إنشاء المنصة التعليمية التي انطلقت بهدف مساعدة الطلاب، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لوقف التجمعات.

طريقة تسجيل الدخول لمنصة درسك التعليمية 2022

منذ إنشائها كموسوعة عبر الإنترنت، التحق حوالي 28 مليون طالب بالبوابة التعليمية عبر الإنترنت ، وسعى العديد من الدول العربية والأوروبية إلى اتخاذ العديد من الخطوات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا خلال المرحلة السابقة، كان أبرزها فرض حظر التجول وتعطيل المدارس في العديد من الدول، بما في ذلك تأجيل الفصل الدراسي الثاني في معظم الحالات حاولت المملكة الإسلامية تطوير اختبار تقييم للطلاب من خلال منصة Noor Space لهم، مع موازنة كل هذا مع المنصات التعليمية حتى لا تضر هذه الإجراءات بالطلاب ومصالحهم في الأردن.

ينتقل الطالب إلى الصفحة الرئيسية لمنصة دروسه.

ثم يختار المتعلم المواد التعليمية من جدول الدروس الأسبوعي ويتابع شرح برامج الدراسة التعليمية هذه.

www.darsak.gov.jo

طورت وزارة التربية والتعليم الأردنية منصة دروسها لمساعدة الطلاب في دراسة واستيعاب دروسهم من أجل إكمال تعليمهم بعد إغلاق المدارس والمؤسسات في جميع أنحاء المملكة، تم اتخاذ هذا القرار والمراسلات مع المعلمين والأسئلة سهلة طرحها متاحة أيضًا للطلاب من خلال الاستماع إلى الأساليب العديدة، أبلغت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن كيفية الوصول إلى منصتها التعليمية.

للبدء، انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وأدخل منصتك التعليمية.

ثانيًا، حدد “تسجيل دخول جديد” من القائمة المنسدلة.

ثالثًا، املأ جميع معلومات الطالب المطلوبة.

رابعًا، اضغط على مفتاح “Enter”.

أخيرًا، بمجرد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، انتقل إلى منصة الدروس وابحث عن الدرس الذي ترغب في الاستماع إليه.

وأعلن وزير التربية والتعليم الأردني عن جدول اختبارات تقييم الطلاب للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، والتي سنخوضها بعمق أكبر في هذا المنشور.

رابط الامتحانات بمنصتك التعليمية

إجراء اختبار التقييم حيث أفادت وزارة التربية والتعليم أن هذا هو أول امتحان تقييمي للطلاب والطالبات في الأردن للمواطنين والوافدين، إلى جانب مصادر عديدة تشمل الحكومة ومدرسة المنظمات غير الحكومية “المدارس العامة- مدارس الثقافة العسكرية- المدارس التابعة لوزارة الأوقاف” من الصف الرابع حتى الثاني عشر (التوجيهي).

منصة درسك

صرح الأستاذ الدكتور تيسير النعيمي، وزير التربية والتعليم العالي، أن اختبار التقييم سيتم على منصة الإنترنت التي تم إنشاؤها قبل أسابيع قليلة واستقبلت الآلاف من الزوار، مما يشير إلى تحول كبير في التاريخ بعد فيروس متلازمة تاج الشرق الأوسط، الذي ينتشر الآن في الأردن، تعطل تعليم التلاميذ الذكور والإناث في الأردن وأوقفت الدولة انتشار المرض وعرقلت الدراسة، وأكد وليد المعاني أنه سيتم إجراء اختبار تقييمي خلال هذه الأيام لضمان سلامة الأطفال، مع ورود أنباء من ذويهم قم بزيارة الموقع التالي دون مغادرة موقعك الحالي اختر منصة التعلم عن بعد الخاصة بك من المنصات التعليمية التي أوصت بها وزارة التربية والتعليم في الأيام الأخيرة .

الامتحانات على منصة درسك

وانتقلت الدولة إلى التعليم الإلكتروني خلال تلك المرحلة لاستكمال الربع الثاني بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية تعليق الدراسة، والآن ترغب الوزارة في المصادقة على نتائج الطلاب خلال تلك المرحلة التي تلي الدراسة وتم اعتقاله في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في منطقة الشرق الأوسط والذي ينتشر في جميع أنحاء العالم.

الاختبارات على منصة درسك

سيتم اتباع إجراءات مختلفة من أجل التسجيل في المنصة للبدء، يجب عليه أولاً تسجيل حساب شخصي على المنصة لنفسه من خلال الانتقال إلى وتقديم اسمه وجنسيته ويقوم بإدخال رمز الدخول والتحقق منه بعد أن يقوم الطالب بإدخال بريده الإلكتروني، ثم تاريخ ومكان ميلاده، وفي النهاية يتم التحقق من صحة رمز التحقق وإدخاله لإكمال عملية التسجيل بسهولة والسماح للطالب بالبدء لاحقًا فيما يتعلق بمتابعة عملية الاختبار، والتي ستكون إجراء اختبار التقييم عن بعد، كما هو مخطط له حَالِيًّا، باستخدام الموقع الرسمي (www.darsak.gov.jo).

رابط منصة درسك

وأكمل الوزير تيسير النعيمي الدراسة وأكد أن هناك عدة مراحل في الدراسة سيتم قبول نتائجها، تبدأ بالصفوف الثلاثة الأولى، حيث قال إنها ستعتمد على تقويم المعلم سيقومون بإعداد الطلاب والتطبيقات بناءً على هؤلاء الطلاب وتقييماتهم بالانتقال إلى الفصول التالية، سيكون المعلم مهتمًا بهذا الصوف، ويجب أن يكون لديه فهم لتجربة الطالب ومستواه خلال هذه المرحلة، إما عن طريق إجراء اختبار في البداية أو عن طريق تحليل العمل الدراسي السابق للطالب.

كيفية التسجيل في منصة درسك