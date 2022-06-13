نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط فحص 100 دولار شهر 6 قبل قليل عبر موقع الاستعلام الحكومي المركزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فحص 100 دولار قال السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، إن اللجنة ستبدأ بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية في صرف المساعدات النقدية للأسر المحتاجة في قطاع غزة وأوضح السفير العمادي أنه سيتم تسليم مساعدات نقدية بقيمة 100 دولار لكل أسرة لحوالي 100,000 أسرة فقيرة ومحتاجة في محافظات قطاع غزة وأوضحت سعادته أن إجراءات التوزيع ستتم معالجتها من قبل الأمم المتحدة ومواقع التوزيع التي حددتها الأمم المتحدة في جميع أنحاء محافظات قطاع غزة، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 300 مركز وشركة.

رابط فحص 100 دولار

بعد أن كشفت مصادر إعلامية الأسبوع الماضي أن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، زار قطاع غزة الأسبوع الماضي لمناقشة بعض القضايا المهمة مع قيادة حماس والاستجابة لمطالب سابقة ومتكررة للحركة قطر على أعلى المستويات تكهنت عدة مواقع على أسباب التأخير كما ينعكس ذلك في إعادة تخصيص الدعم القطري الشهري لقطاع غزة والذي تم تحديده منذ عدة أشهر ب 24 مليون دولار فقط من إجمالي 30 مليون دولار.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المنحة المالية القطرية الشهرية البالغة نحو 30 مليون دولار، بما يصل إلى 24 مليون دولار لقطاع غزة، لم يتم صرفها كما هو مخطط لها وكشفت عنها وسائل الإعلام الحكومة لا تعوضهم.

موقع الاستعلام الحكومي المركزي

وأوضح السفير محمد العمادي في تصريحاته أن عملية توزيع المنحة القطرية لشهر مايو الجاري ستتم من خلال الأمم المتحدة وأكثر من 300 مركز توزيع تم تحديدها في محافظات قطاع غزة ذكر أنه تم إبلاغهم رسميا، سيتم صرف التمويل ابتداء من غد الخميس عبر فروع القطاع من هــنــا .

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار

الجدير بالذكر أنه تم تأجيل المنحة القطرية لشهر مايو من موعدها الأصلي هذا الشهر لأسباب غير معروفة كما يجب أن نشير إلى أن اللجنة القطرية المكلفة بإعادة إعمار قطاع غزة تقوم بصرف منحة شهرية قدرها 100 دولار لحوالي 100,000 أسرة فلسطينية في القطاع بهدف تحسين مستوى معيشتهم، حيث يعيش سكان قطاع غزة في الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية نتيجة الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ عام 2006، والذي أدى إلى زيادة البطالة والبطالة، وتعمل الحكومة القطرية على تحسين مستوى معيشتهم.