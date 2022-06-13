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عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الأشخاص عن ما هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وهذا ما نقدمه لكم من خلال سطور هذا المقال، حيث تم إصدار هذا القانون من قبل مجلس النواب في العراق في يوم الثامن من يونيو لعام 2022، وذلك من أجل زيادة الأمن الغذائي في العراق، وذلك بعد وجود أزمة سياسية استمرت لمدة ثلاثة أشهر.

ما هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

تمت الموافقة من البرلمان في العراق في اليوم الثامن من شهر يونيو لعام 2022 على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وذلك بدفع خمسة وعشرين ترليون دينار بما يعادل سبعة عشر مليار ومائة وثلاثة وعشرين مليون دولارًا أمريكيًا، وذلك من أجل رفع مستوى المعيشة للمواطنين بعد أن تم الإنتهاء في العام الماضي من القانون المعروف بإسم الموازنة الإتحادية.

تم حضور التصويت مائتين وثلاثة وسبعين فردًا من النواب الذين قاموا بالتصويت على ذلك، وذلك في الجلسة الأخيرة في التشريعات قبل الإعلان عن العطلة التي تستمر لمدة شهر كامل.

هذا وقد تم إصدار القانون من أجل الإقلال من نسبة الفقر، وتحقيق الموازنة المالية في وجود الأزمات الاقتصادية العالمية.

الهدف من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

قد جاءت أهمية قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية فيما يلي:

التقليل من نسبة عدد الفقراء.

تقديم الخدمات العامة التي يحتاجها الأشخاص وتقديم الأمن الغذائي لهم.

توفير الأعمال للأشخاص الذين يعانون من البطالة.

استكمال المشروعات التي لم تكتمل بعد من خلال تمويلها.

زيادة الأمن الغذائي من خلال توفير الحبوب، وأهم المواد الغذائية التي تنقص المواطنين العراقيين.

توفير الأموال من أجل إنتاج الكهرباء من خلال دفع الأموال التي تساعد العراق في استيراد الغاز الطبيعي.

ومن أجل رعاية الأشخاص المعاقين سوف يتم توفير مبلغ واحد تريليون دينار.

في نهاية الحديث عن ما هو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فقد قدمنا أهم المعلومات الخاصة بهذا القانون والذي تم إصداره من قبل مجلس النواب في العراق، كما قدمنا أهمية قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.