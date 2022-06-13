نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022 عبر صندوق المعونة الوطنية takaful.naf.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء البحث من قبل المواطنين داخل دولة الأردن عن كيفية الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022، وذلك بعد تصريح الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية إمكانية الأسر المسجلة في صندوق المعونة الوطنية الاستعلام عن الدعم التكميلي المقدم من الحكومة، كما أتاحت الروابط المخصصة للإستعلام، لذلك من خلال مقال اليوم سوف نعرض كافة الخطوات بشأن هذا الموضوع.

الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022

يعد الدعم التكميلي من أهم المساعدات التي تقوم من قبل دولة الأردن الهاشمية للأسر الفقيرة من مواطنيها، فهو له أهمية كبيرة في مساعدة عدد كبير من الأسر التي تحتاج لذلك المبلغ المالي المقدم من الحكومة، فضلًا عن محاولات الحكومة الدائمة لتسهيل التسجيل في الدعم لأكبر عدد من الراغبين في الحصول عليه، وذلك من خلال الروابط الإلكترونية وتتلخص خطوات التسجيل فيما يلي:

أولى خطوات التسجيل الدخول على الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية.

بعد ذلك سوف يتطلب منك إدخال رقم الهوية كاملًا في الخانات المخصصة له.

سوف تظهر عدة خانات أخرى ينبغي ملؤها بكافة البيانات الموضحة والمطلوبة في مكانها.

لن يتبقى سوى خطوة واحدة وهو الضغط على خانة الاستعلام.

الاستعلام عن المستفادين من الدعم التكميلي

تسعى جميع الجهات الحكومية في دولة الأردن لتوسيع نطاق الاستفادة من الدعم التكميلي، حيث يستفيد ما يقرب من مائة وخمسة وعشرون ألف أسرة أردنية بذلك المبلغ المقدم من صندوق المعونة، ويمكن الأفراد المسجلين في الدعم الاستعلام عن أسمائهم وفقًا للخطوات التالية:

الدخول على الروابط الإلكترونية المباشرة للموقع الحكومي تكافل.

بعد ذلك عليك بكتابة البيانات الخاصة من الاسم كاملًا، وجميع البيانات صحيحة وكاملة.

سوف يتطلب منك بعد ذلك إدخال رقم التعريف الوطنية الخاص بك في التكافل الأردني.

وسوف تتمكن من الاطلاع على أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي

في نهاية مقالالاستعلام عن الدعم التكميلي 2022، عرضنا في المضمون السابق الخطوات الإلكترونية التي حددتها الوزارة الأردنية للاستعلام عن تفاصيل الدعم التكميلي، كما وضحنا كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من ذلك الدعم، عليك بمراجعة المقال للاستفادة من مضمونه.