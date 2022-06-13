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عمر شويل - جدة رابط بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022 ، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية أطلق مئات الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية بالأزهر بحثًا مكثفًا على رابط البوابة للاستعلام إلكترونيًا عن النتيجة تماشياً مع خطة الدولة المصرية 2030 التي تسعى جاهدة للتحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونياً، يعمل الأزهر الشريف على دمج التكنولوجيا لمساعدة الطلاب ومعرفة النتائج لمساعدتهم وتوفير الوقت والجهد.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بدأت مشيخة الأزهر، الأربعاء الماضي، الموافق 25/5/2022، الاختبارات النهائية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2022، والتي استمرت لمدة أسبوع وانتهت يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو الجاري، وسط وقائية شديدة وبدأت لجان التصحيح ومراقبة الدرجات بالعمل، والآن وبعد إجراء جميع التصحيحات، سيوقع وكيل الأزهر/ محمد عبد الهامين الدويني ويوافق على التقديم من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية آلية استخلاص النتائج على النحو التالي.

أعلن الأزهر الشريف عن إطلاق رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل طلاب رياض الأطفال والصف الأول لمدة شهر حتى 10 يوليو 2022، وهناك إقبال كبير من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في منطقة الأزهر هذا بسبب المستقبل المشرق لخريجي الأزهر وإمكانية إرسالهم إلى الخارج كخطباء مندوبين من الأزهر لنشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الأزهر التحضيرية عبر الإنترنت

قم بتسجيل الدخول إلى موقع البوابة azhar.eg

اضغط على نتائج شهادة التحضير للفصل الدراسي الثاني 2022 من الصفحة الرئيسية.

قم بعمل قائمة بالمعلومات التي ستحتاجها عن الطالب الذي تريد معرفة نتيجته.

لرؤية النتيجة بمزيد من التفاصيل، حدد عرض النتيجة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022

وهي منصة الأزهر الإلكترونية التي ستقدم من خلالها كافة الخدمات يمكنك تسجيل الأبناء بدرجة الأزهر الأول باستخدام بوابة الأزهر، وكذلك الاطلاع على نتائج طلاب الأزهر، ومعرفة مواعيد الدورات الترويجية لمعلمي الأزهر، والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها البوابة لمنتسبي الأزهر.

حصيلة الفصل الثاني لشهادة التحضير للأزهر الشريف

تم الانتهاء من غالبية أعمال التصحيح الورقي، ويتم الآن فحص التقييمات النهائية والمراقبة والدرجات للتأكد من حصول كل طالب على الحق في الدرجة التي يستحقها، وسيتم الكشف عن النتائج في غضون ساعات قليلة.

ادخال روضة الأطفال والصف الأول الأزهر

أعلن الأزهر الشريف، عن بدء التسجيل الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول، اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، على أن يستمر لمدة شهر، وينتهي في 10 يوليو 2022، وفق ضوابط وشروط محددة استسلام.

نتيجة الفصل الدراسي الثاني للأزهر الاعدادي

تعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية للأزهر من أهم المحطات في مسيرة الطالب الأزهر. سنقدمها لك عندما يحين الوقت.