نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2022 ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح الفصل الدراسي الثانية للعام الدراسي 2021-2022 م حيث سننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمطروح 2022 مع اسم الطالب ورقم المقعد يقدم موقعنا انشاء خدمة حصرية تتمثل في إنشاء شهادة تقدير للطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بتصميمات فريدة من نوعها، بالإضافة إلى قائمة بأفضل الفنانين أداء يمكن تقديمها للمدرسة والإدارة التربوية، والمحافظة بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح الفصل الثاني 2022.

محافظة مطروح 2022 توزيع الدرجات لنتائج شهادة الإعدادي

بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2022 كان توزيع درجات الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية على النحو التالي (درجات المواد في نتيجة الشهادة الإعدادية):

بالنسبة لمادة اللغة العربية: وهو موضوع يجب إضافته إلى المجموع، وإجمالي درجات مادة اللغة العربية هي 40 للفصل الدراسي الأول و 40 للفصل الدراسي الثاني، ليصبح المجموع 80 درجة.

بالنسبة لموضوع اللغة الأجنبية الأول: وهو موضوع يجب إضافته إلى المجموع، وإجمالي درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى هي 30 للفصل الدراسي الأول و 30 للفصل الدراسي الثاني، ليصبح المجموع 60 نقطة للفصل الدراسي الأول أول لغة أجنبية.

بالنسبة للرياضيات، يضاف موضوع إلى المجموع، ويبلغ مجموع علامات الرياضيات 30 نقطة للفصل الدراسي الأول و 30 نقطة للفصل الدراسي الثاني، ليصبح المجموع 60 نقطة.

بالنسبة لمادة الدراسات الاجتماعية: يضاف موضوع إلى المجموع بإجمالي درجات 20 نقطة للفصل الدراسي الأول و 20 نقطة للفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع 40 نقطة لمادة الدراسات الاجتماعية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مرسى مطروح 2022 الترم الثاني

بالنسبة للعلوم، يضاف موضوع إلى المجموع، ويبلغ مجموع مجموع درجات العلوم 20 نقطة للفصل الدراسي الأول، و 20 نقطة للفصل الدراسي الثاني، و 40 نقطة في المجموع.

مجموع المواضيع المضافة إلى المجموع في الفصل الأول 140 درجة في الفصل الأول، و 140 درجة في الفصل الثاني، ليصبح المجموع 280 درجة للعام الدراسي.

بالنسبة لمادة التربية الفنية: مادة غير مشمولة بالمجموع، بمجموع درجات 10 للفصل الدراسي الأول و 10 درجات للفصل الدراسي الثاني، و 20 درجة لمادة التربية الفنية.

موقع مديرية التربية والتعليم بمطروح نتائج الامتحانات

التربية الدينية مادة غير مشمولة بالمجموع، ومجموع درجات التربية الدينية 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و 20 درجة للفصل الثاني، و 40 درجة في المجموع.

بالنسبة لمادة الحاسوب: موضوع لا يدخل في المجموع، ومجموع درجات موضوع الحاسوب 10 نقاط للفصل الأول و 10 نقاط للفصل الثاني، ليصبح المجموع 20 نقطة.

واشتد القلق والشكوك حول نتائج الفصل الإعدادي الثالث بمحافظة مطروح 2022، الفصل الثاني، بين الطلاب وأولياء الأمور عندما ظهرت النتائج في معظم المحافظات، وكذلك التنسيق.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح 2022

وأثارت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أنها من السنوات التي ستحدد مسار الطالب المستقبلي.

وفي 110 لجان امتحانات تم تشكيلها على مستوى المحافظة، خاض 11510 طلبة وطالبة مسجلين في الشهادة الإعدادية ماراثون الامتحانات من السبت 21 مايو إلى الخميس 26 مايو 2022.

يرجح صدور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة مطروح 2022 الفصل الثاني خلال الساعات القليلة القادمة وستتمكن من الحصول عليها بالاسم ورقم المقعد بمجرد موافقة المحافظ عليها رسميا.

محافظة مطروح 2022 الفصل الثاني نتائج السنة الثالثة اعدادي برقم المقعد

بالضغط هنا يمكن للطالب الحصول على نتيجة الفصل الإعدادي الثالث محافظة مطروح 2022 مع رقم المقعد من البوابة الإلكترونية للمحافظة، أما المحافظة فتنضم إلى باقي نتائج المحافظات التي تم الإعلان عنها رسميًا ويمكنك الحصول عليها في ذلك الوقت بالذهاب إلى رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الشهادة الإعدادية واختيار المحافظة وادخال رقم جلوس الطالب لرؤية النتيجة امامك في دقائق.