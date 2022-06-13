نتائج قرعة الحج عمان تفاصيل كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج عمان

نتائج قرعة الحج عمان قامت بعض الهيئات المسئولة في عمان بعمل قرعة لكي تتيح فرصة لبعض المواطنين في زيارة بيت الله عز وجل هذا العام، حيث تم الإعلان عنها من قبل وزارة الأوقاف والشئون الدينية في عمان وتعتبر هذه الهيئة المشرفة على هذه القرعة، وبعد أن قام الكثير من المواطنين في التسجيل بها، ينتظر الكثير نتائج هذه القرعة وإذا كانت أسمائهم ضمن الحجاج المقبولين.

نتائج قرعة الحج في عمان 2022

بعد أن تم الإعلان عن هذه القرعة من قبل وزارة الأوقاف والشئون الدينية شهدت إقبال الكثير من المواطنين للتسجيل فيها، وهم الآن ينتظرون نتائج هذه القرعة وأيضاً التفاصيل الجديدة الخاصة بها حيث تم التسجيل في هذه القرعة بشكل إلكتروني وأيضاً سيتم معرفة النتيجة إلكترونياً من خلال رابط الوزارة.

يرغب الكثير في معرفة نتائج هذه القرعة حيث أنه أثناء عملية التسجيل أقبل نحو 25000 مواطن بتسجيل أسمائهم في موقع الوزارة، كما يجب أن يتم معرفة الحجاج المقبولين في هذه القرعة وذلك لكي يتم الاستعداد لأداء هذه الفريضة لذلك تكثر عمليات البحث في الوقت الحالي بشكل ملحوظ عن أسماء المقبولين وأيضاً عن الرابط الذي من خلال سيتم معرفة نتيجة القرعة.

رابط قرعة الحج في عمان

بسبب سعى كل الهيئات المسئولة في الدولة لتوفير وقت وجهد المواطنين، تم تحويل الكثير من الخدمات إلى خدمات رقمية وأيضاً المسابقات والقرعة، وهذا هو ما تم تطبيقه على القرعة للحج الذي قامت بها وزارة الأوقاف في سلطنة عمان هذا العام، حيث تم الإعلان عن رابط خاص بالوزارة ومن خلاله تمت عملية التسجيل في هذه القرعة وأيضاً سيتم معرفة النتيجة ويتم معرفة كل التفاصيل الجديدة.

ومن الممكن أن يتم الدخول على الرابط من خلال كتابة اسم وزارة الأوقاف والشئون الدينية في عمان في ثم الدخول على قرعة الحج والتسجيل.

يطلب الموقع مجموعة من البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن والتي سبق إدخالها أثناء عملية التسجيل لمعرفة نتائج القرعة ثم يتم الضغط على كلمة تم وإرسال الطلب مباشرةً، ونتابع معكم تفاصيل النتائج فور الإعلان عنها من خلال رابط الموصود في الأعلى.