جدة - نرمين السيد - وأفادت السلطات فى كاراكاس بأن المصاب بالجدرى قدم من العاصمة الإسبانية مدريد. ونشرت وزيرة الصحة ماغالى غوتيريز فى تغريدة على "تويتر" أكدت من خلالها أنه يتم تعقب المخالطين للمصاب. وذكرت الوزارة فى بيان أنه تم عزل المصاب على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتى جاءت إيجابية. جدير بالذكر أن كانت الأرجنتين أول دولة فى أمريكا اللاتينية تؤكد الإصابة بجدرى القرود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدرى القرود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.