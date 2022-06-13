8 قتلى فى هجوم جنوب شرق مالى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى حصيلة سابقة أفاد بها مصدران عسكرى ومحلى أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا فى هذا الهجوم فى منطقة كوتيالا قرب الحدود مع بوركينا فاسو المتضررة أيضًا من العنف.
وقال المصدر العسكرى والمسؤول المحلى المنتخب إن الهجوم نفذه "إرهابيون".
وأكد مركز شرطة كوتيالا صحة وثيقة أشارت إلى أن الشرطة "أحصت ثمانية قتلى بينهم عنصرا جمارك وستة مدنيين وأربعة مصابين بجروح بالغة وجميعهم مدنيون".
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