العالم اليوم - نتفليكس تعلن عن جزء ثان من مسلسل "لعبة الحبار"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 04:18 صباحاً - أعلنت شركة نتفليكس، الأحد، أن مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي، الذي حقق نجاحا عالميا كبيرا، سيعود للموسم الثاني.

وأصبح مسلسل "لعبة الحبار" أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر 2021. ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم. ولم تحدد نتفليكس موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل.

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