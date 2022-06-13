العالم اليوم - فنزويلا تعلن عن أول إصابة بجدري القرود

انتم الان تتابعون خبر فنزويلا تعلن عن أول إصابة بجدري القرود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 يونيو 2022 03:21 صباحاً - أعلنت الحكومة الفنزويلية، الأحد، تسجيل أول إصابة بجدري القرود لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد.

وقالت وزيرة الصحة ماجالي جوتيريز، على تويتر، إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب. وقالت الوزارة في بيان: "تم عزله على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية". وكانت الأرجنتين أول دولة في أميركا اللاتينية تؤكد الإصابة بجدري القرود. وسجلت إسبانيا وبريطانيا والبرتغال معظم الإصابات بجدري القرود خارج مناطق غرب ووسط أفريقيا التي يتوطن فيها هذا المرض.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فنزويلا تعلن عن أول إصابة بجدري القرود .. في رعاية الله وحفظة