الإريانى: الهدنة الأممية كشفت حقيقة مليشيا الحوثى

وأضاف معمر الاريانى فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن الأحداث التى شهدتها اليمن منذ سريان الهدنة أكدت أن مليشيا الحوثى هى من تقف حجر عثرة أمام جهود التهدئة وإحلال السلام، وتحاصر المدنيين، وتنهب الإيرادات لصالحها بدل توجيهها لدفع مرتبات الموظفين، وتتخذ من الملف الإنسانى مادة للتضليل والابتزاز والمساومة".
وأشار الإريانى، إلى أن الحكومة شرعت منذ اللحظة الأولى لإعلان سريان الهدنة الأممية بتنفيذ كافة التزاماتها الواردة فى إعلان الهدنة، فأوقفت إطلاق النار بمختلف الجبهات، وسهلت وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، وإعادة تشغيل مطار صنعاء وقدمت الكثير من التنازلات فى سبيل تحقيق ذلك، حرصا منها على رفع المعاناة عن كاهل اليمنيين.
كما أشار إلى أنه فى المقابل لم تنفذ مليشيا الحوثى أيا من التزاماتها الواردة فى اعلان الهدنة، وواصلت خروقاتها فى مختلف الجبهات، وتنصلت من التزام فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين وحركة البضائع بين المحافظات، وعرقلت كل المبادرات والحلول لفتح طريق لا يتجاوز نصف كيلو متر فى المدخل الرئيسى لمحافظة تعز.
وطالب الاريانى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة والمبعوثين الأممى والأمريكى بإعادة النظر فى طريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثى، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا للانخراط بحسن نية فى جهود التهدئة واحلال السلام، والحيلولة دون استغلالها للهدنة فرصة لترتيب الاوراق والتحضير لدورة جديدة من التصعيد.
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