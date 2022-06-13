مسؤول روسى: لن نترك سوق الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف إيليتشيف، فى تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "بصفتنا موردًا رئيسيًا للأغذية فى السوق العالمية، نعتزم البقاء فى السوق، لتزويد شركائنا ومستهلكينا التقليديين بمنتجاتنا، ونحن على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات المتاحة لدينا لتحقيق هذه الغاية، والتى ذكرناها مرارًا وتكرارًا".

وتابع المسؤول: "ولكن لكى يعمل النظام، من الضرورى أن يسعى جميع المشاركين فى العملية لتحقيق النتائج".

وأشار إيليتشيف إلى أنه ستتم مناقشة مسألة الإمدادات الغذائية فى المؤتمر الحالى لمنظمة التجارة العالمية، حيث يترأس إيليتشيف الوفد الروسى فى المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية الذى افتتح فى جنيف اليوم الأحد.

وأوضح إيليتشيف أن الآراء بشأن أسباب أزمة الغذاء "تختلف بشكل كبير"، إذ تفترض روسيا أن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية فى السوق العالمية "ترتبط إلى حد كبير بالتضخم الذى نتج عن ضخ الأموال، التى لم تكن مدعومة بالسلع، للقضاء على عواقب الوباء فى الدول المتقدمة".

وأردف: "منذ فترة طويلة، كانت هناك مشكلات كبيرة تتعلق بمستوى أسعار القمح وبعض السلع الأخرى، وهذا بالطبع مرتبط أيضًا باضطرابات سلسلة التوريد أثناء الوباء، ولكن الآن، للأسف، تفاقم هذا الأمر".

واختتم إيليتشيف تصريحاته قائلاً: "عندما يحاولون إلقاء اللوم علينا فى أزمة الغذاء واحتمال اشتدادها فى المستقبل المنظور، نقول، أيها السادة، أولاً، تخلصوا من العواقب التى ابتكرتموها من خلال كسر سلاسل التوريد، ومنع شحن الحبوب، وتأمين شحنات الطعام".