وصفة التخلص من الحبوب ورؤوس السوداء من الوجه والظهر في يوم واحد فقط

في فصل الصيف بالأخص يعاني الكثير من الفتيات من مشاكل البشرة وربما لهذا السبب يبحثون عن أفضل الطرق المستخدمة في التخلص من الحبوب بأسرع وقت ممكن، ولهذا السبب وفرنا لكم مجموعة من الطرق البسيطة التي تساعد في التخلص من الحبوب بأسرع وقت ممكن.

العسل لإزالة الحبوب من الوجه

حيث أنه من المعروف أن العسل يعتبر من المكونات التي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تساعد في العناية بالبشرة بشكل كبير، والتخلص من الحبوب مع كثرة الاستخدام، وهذا يرجع إلى خصائص مضادات الالتهاب الموجودة به، وتكون وصفة العسل كالتالي:

نحضر نصف ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من النشا.

يتم تقليب المكونات بشكل جيد قدر الإمكان.

وفيما بعد نضع الخليط على البشرة .

لا بد من الانتظار فترة من الوقت.

غسل الوجه.

بخار الماء لإزالة الحبوب

من الوصفات المعروفة هي وصفة بخار الماء حيث أنه من المعروف أن بخار الماء من المكونات الفعالة في إزالة الزيوت من البشرة والدهون والتي تساعد في وجود الحبوب خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة على البشرة، وبالنسبة لمكونات هذه الوصفة تكون كالتالي:

يتم ملء وعاء كبير به من الماء الساخن.

وتجهز فوطه تضعها فوق رأسك لمنع تسرب البخار

مع تقريب الوجه من البخار المتصاعد من المياه وجعل الوجه يستنشق البخار.

ونستمر على هذا الوضع لمدة دقائق

وفيما بعد يتم غسل الوجه بماء فاتر ووضع المرطب.

ويمكن تكرار هذه الوصفة حوالي مرتين في الأسبوع ولكن يجب الإنتباه أن تتعرض البشرة للحروق من شدة سخونة المياه.

وصفة عصير الليمون

حيث أن الليمون من المكونات الفعالة في القضاء على البكتيريا التي تسبب الحبوب، وهذا يرجع إلى احتوائه على العديد من الأحماض الفعالة في التنظيف لذلك يجب استخدام هذه الوصفة باستمرار.