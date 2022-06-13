موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث وفق جدول تقويم الدراسة بالسعودية

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عمر شويل - جدة موعد الاختبارات النهائية الترم الثالث بالمملكة العربية السعودية وفق تقويم الدراسة التابع لتعليمات وزارة التعليم السعودية بدأت يوم الأحد 6 ذي القعدة 1443 الموافق 5 يونيو 2022 بجميع المدارس السعودية وكافة المراحل التعليمية، على أن تنتهي يوم الأحد 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022 كافة الاختبارات على جميع المستويات التعليمية بالمملكة وستبدأ اجازة نهاية العام 1443 وفق التقويم الدراسي بمشيئة الله يوم الخميس 1 من شهر ذو الحجة 1443هـ الموافق 30 شهر يونيو 2022م بجميع المدارس السعودية.
جدول موعد الاختبارات النهائية 1443 ترم ثالث ونهائي بالسعودية
إضافة لما سبق ووفق تقويم الدراسة بالمملكة العربية السعودية فقد تم وضع اختبارات الفترة الأولي يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022، على أن تبدأ اختبارات الفصل النهائي بالترتيب التالي:
|أولًا تم وضع اختبارات الفترة الأولي
|يوم الأحد 9 رمضان 1443هـ الموافق 10 أبريل 2022
|كذلك بداية اختبارات الفترة الثانية
|موافق يوم الأحد 6 ذي القعدة 1443 الموافق 5 يونيو 2022
|أيضًا يليها الاختبارات النهائية
|يوم الأحد 20 دي القعدة 1443 الموافق 19 يونيو 2022
|في النهاية اختبارات الدور الثاني
|يوم الأحد 27 ذي القعدة 1443 الموافق 26 يونيو 2022
التعليم السعودي تقسيم الفصول الدراسية ثلاث فصول للعام الدراسي 1443
كذك أوضحت وزارة التعليم السعودية اتجاه العديد من الدول لتطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، بعد إعلان المملكة العربية السعودية بيومان على تطبيق ذلك النظام من العام الدراسي 1443 فالنظام العالمي بتقسيم الدراسة ثلاث فصول يهدف إلى:
- أولًا رفع نواتج التعلم للطلاب والطالبات.
- كذلك يساهم في استثمار العام الدراسي من حيث عدد الأيام الدراسية، مقارنة بعدد أيام الإجازة، مما يشجع على رفع مهارة ومعرفة الطلاب.
- في النهاية يعمل على ورفع الكفاءة التعليمية وفق المنظومة العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | لماذا تطبق دول كثيرة "نظام الفصول الدراسية الثلاثة ؟ #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/gubHJcX5dY— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2021
جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 وزارة التعليم السعودي
في الختام أوضحت وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت أيضًا جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي:
|أولًا بداية إجازة عيد الفطر
|20 من شهر رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022
|كذلك بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر
|7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022
|أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة
|24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022
|كذلك إجازة نهاية أسبوع مطولة
|16 ذي القعدة 1443الموافق 15 يونيو 2022
|في النهاية بداية إجازة نهاية العام الدراسي
|1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022
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