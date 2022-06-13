مشروع تصنيع الجبن الرومي في المنزل أرباح اكتر من 40 ألف جنيه في شهريا وأسهل تسويق

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سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة لجميع ربات البيوت كما لا تحتاجون أيضاً إلى مكونات كثيرة، يجب أن نشير أن الحين الرومي تعتبر في الوقت الحالي من أهم وأكثر أنواع الجبن المفضلة لدي العديد من الأشخاص خصوصاً جميع الأطفال كما تعتبر من أغلي أنواع الجبن أيضاً وتعتبر من الأطعمة اللذيذة للغاية والتي تحتوي على العديد من الفتيامنيات المختلفة ويبحث العديد من الأشخاص عن طريقة تحضيرها سوف نقدمها لكم خلال السطور القادمة تابعوا معانا.
طريقة عمل الجبنة الرومي
من الجدير بالذكر أن تحضير الجبنة الرومي في المنزل من أكثر واهم أنواع الجبن الذي يتم استخدامها في إعداد العديد من الوصفات المختلفة والرائعة وذلك لأنها تضيف نكهة مميزة للغاية على الأطباق بالإضافة إلى ذلك يمكنكم تناول الجبنة الرومي بمفردها دون إضافة أي نوع آخر نهائيا من الأطعمة، الجبنة الرومي عي عبارة عن جبن أصفر اللون يتم تصنيعها من اللبن ويمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة.
خطوات تحضير الجبن الرومي
- في البداية يجب عليكم وضع كمية مناسبة من اللبن في إناء على نار متوسطة ثم يجب عليكم تركه لبضعة دقائق حتى يغلي تماماً.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة الزبادي وإضافة ثلاثة أكواب من الماء المثلج.
- يجب عليكم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- يجب أن يتم إضافة الفلفل الأسود والملح كما يمكنكم إضافة القشطة ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- ثم يتم بعد ذلك تصفية الخليط عن الماء من خلال قطعة من الشاش.
- يمكنكم استخدام مادة ثقيلة للغاية من أجل الضغط على هذا الخليط ومن أجل الحصول على قطعة من الجبن بشكل كامل حيث تعتبر في هذه الحالة صالحة للاستخدام.
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