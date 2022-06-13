البرهان يؤكد أهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن فى دارفور

جدة - نرمين السيد - وجَّه رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بأهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار فى دارفور "غرب السودان"، ومحاربة الانفلاتات الأمنية، والعمل على تعزيز ودعم المصالحات المجتمعية.





واطمأن "البرهان" على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية بولايات دارفور، وذلك لدى لقائه اليوم الأحد، مع حكومة إقليم دارفور، برئاسة حاكم الإقليم منى أركو مناوى، ونائبه محمد عيسى عليو، وبحضور ولاة ولايات شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، وغرب دارفور خميس عبد الله أبكر، وجنوب دارفور حامد التجانى هنون، وشرق دارفور محمد آدم عبد الرحمن، ووسط دارفور سعد آدم بابكر.

وقال والى ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن –فى تصريح صحفى– إن اللقاء ناقش عدداً من القضايا التنموية والخدمية التى تهم الإقليم، وقانون الإدارة الأهلية فى دارفور.

وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه لمشروع تأسيس الصندوق القومى لعودة النازحين واللاجئين واستقرار الرحل.

وأضاف والى شمال دارفور أن اللقاء شدد على أهمية دعم القوات النظامية فى الإقليم لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين فى دارفور، لافتا إلى أن البرهان سيتسلم تقريراً مفصلاً من اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية بشأن القوات النظامية التى سيتم تخريجها خلال الفترة المقبلة لدعم الأمن فى الإقليم.