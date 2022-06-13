الجزائر تستضيف الجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية العربية 20 يونيو

جدة - نرمين السيد - وأوضح المجلس الوطنى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى بالجزائر –فى بيان– أن هذه الجمعية ستشهد مشاركة وفود رفيعة المستوى ممثلة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها فى كل من مصر، والأردن، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، وتونس.

كما ستمثل منظمة العمل العربية فى هذا الاجتماع، بصفتها شريكة ومرافقة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.

وسيتم خلال هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، انتخاب الرئيس الجديد لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، إلى جانب اعتماد خطة عملها للفترة الممتدة من 2022 إلى 2025.

يُذكر أن المجلس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى بالجزائر –الذى أشرف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون على تعيين أعضائه– يُعد مؤسسة استشارية، ومنصة للحوار والتشاور والاقتراح فى جميع المجالات التى تمس حياة المواطن الجزائرى.

وتتمثّل مهامّه فى إشراك المجتمع المدنى فى التشاور الوطنى حول السياسات الحكومية فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتقييم ودراسة المسائل ذات المنفعة العامة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى، ومجال التعليم والتدريب والتعليم العالى، وإعادة صياغة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الجزائرية.