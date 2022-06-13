سفير فرنسا للبرلمان الجزائرى: ماكرون لديه إرادة على إزالة معوقات التقارب

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الفرنسى لدى الجزائر فرانسوا جوييت أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لديه إرادة على مواصلة العمل الذى بدأه مع نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، وعلى معالجة كل معوقات التقارب والتعاون بين البلدين.





جاء ذلك خلال استقباله من قِبل رئيس مجلس الأمة "الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى" صالح قوجيل، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة.

وأوضح مجلس الأمة الجزائرى –فى بيان– أن الطرفان اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق للمضى قدما بمستوى العلاقات بين برلمانى البلدين إلى أفضل مستوى ممكن، بهدف مرافقة مسار التعاون بين حكومتى البلدين.

وبحسب البيان، شكَّل اللقاء فرصة سانحة لاستعراض العديد من القضايا التاريخية والسياسية التى تهم البلدين، والعلاقات الثنائية بينهما، لاسيما البرلمانية منها، وسبل تعزيزها، وفقا لما نص عليه بروتوكول التعاون البرلمانى، الذى تم التوقيع عليه بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسى عام 2015 بالجزائر.

وأكد رئيس الغرفة الثانية من البرلمان الجزائرى للسفير الفرنسى تعددية أبعاد العلاقات الجزائرية-الفرنسية على المستويات الإنسانية والتجارية والاقتصادية، وفاعليتها المنبثقة من بعدها المتوسطى، مستعرضا أهمية تعزيز التعاون حول آليات معالجة قضايا الذاكرة، باعتبارها عاملا مهما للنهوض بالعلاقات بين البلدين، فى إطار توازن المصالح.

وفى هذا السياق، أكد قوجيل الوعى الذى يتمتع به الشعب الجزائرى فى تفريقه دائما بين الشعب الفرنسى، والاستعمار الفرنسى للجزائر، وذلك منذ ثورة نوفمبر التحريرية المجيدة.

كما تناول الطرفان أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على غرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إقليميا ودوليا وآليات تجاوزها، والأوضاع فى ليبيا، ومالى، والساحل.

كما أعاد رئيس مجلس الأمة الجزائرى التذكير بالمواقف الثابتة لبلاده تجاه هذه القضايا، بالإضافة إلى قضايا الاستعمار، حيث أكد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته وعاصمتها القدس، وفقا لمبادرة السلام العربية، مجددا تمسك الجزائر بمبدأ عدم الانحياز، باعتباره أحد ثوابت السياسة الخارجية لها، وبالحلول السلمية لحلحلة النزاعات.